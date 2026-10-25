El principal rival de Benjamín Netanyahu y favorito para ganar las elecciones del próximo martes en Israel, Gadi Eisenkot, advirtió sobre sus tácticas de “mentiras y fomento del miedo” tras la imagen publicada este domingo por el primer ministro mostrando una bomba atómica cayendo sobre una ciudad parecida a Tel Aviv.

“Netanyahu, estás en un estado de histeria”, le dice Eisenkot, líder del partido de centro-derecha Yashar! (¡Recto!), en un mensaje de X a dos días de las elecciones general en Israel, cuyas encuestas pronostican una bajada en los escaños que obtendría el Likud de Netanyahu que le haría imposible gobernar con los partidos de su ejecutivo actual.

El ex jefe del Estado Mayor añade que Netanyahu, “como en cada campaña electoral”, vuelve a recurrir a la táctica del miedo, y que esta vez amenaza “a los ciudadanos de Israel con una aniquilación masiva”.

Gadi Eisenkot, exjefe militar y líder del partido Yashar, visita el Muro de las Lamentaciones en la Ciudad Vieja de Jerusalén el 22 de octubre de 2026, antes de las elecciones legislativas en Israel. (Foto de Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

Sus críticas se producen después de que Netanyahu publicara en X un texto, acompañado de la imagen de una explosión nuclear sobre una ciudad costera muy parecida a Tel Aviv, advirtiendo del presunto peligro de que se produzca “un segundo holocausto” si él no es reelegido, ya que persiste la “amenaza existencial” ante Irán y sus aliados.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

“Esto, después de no haber logrado tus objetivos bélicos respecto a Irán”, le reprocha Eisenkot en su mensaje, y asegura que Netanyahu ha pasado “de prometer una ‘victoria total’ a decir que ‘no nos rendiremos’”.

Y añade: “Has fracasado. Y dentro de dos días, el pueblo de Israel te lo demostrará claramente en las urnas”.

En otro comunicado, el líder de los Demócratas, Yair Golán, exigió que se restringa el acceso de Netanyahu a las redes sociales tras publicar “una imagen de una bomba atómica sobre Tel Aviv”.

“Exijo que se le prohíba el acceso a las redes sociales. Él y su círculo íntimo han perdido el juicio. La presión va en aumento”, dice en el texto, prometiendo reemplazar junto al bloque de la oposición a “estos alarmistas que siembran el miedo”.