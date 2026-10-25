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Resumen

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Una valla publicitaria de campaña electoral con la imagen del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (izquierda), y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, con el lema "¡La batalla ha terminado!", en Tel Aviv, el 24 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
Una valla publicitaria de campaña electoral con la imagen del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (izquierda), y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, con el lema "¡La batalla ha terminado!", en Tel Aviv, el 24 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
Por Agencia EFE

El principal rival de Benjamín Netanyahu y favorito para ganar las elecciones del próximo martes en Israel, Gadi Eisenkot, advirtió sobre sus tácticas de “mentiras y fomento del miedo” tras la imagen publicada este domingo por el primer ministro mostrando una bomba atómica cayendo sobre una ciudad parecida a Tel Aviv.

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