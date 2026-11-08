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El líder del partido Yashar y exjefe militar Gadi Eisenkot asiste a una ceremonia oficial en la que se le confiere el mandato para formar un nuevo gobierno en la Residencia Presidencial en Jerusalén, el 8 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El líder del partido Yashar y exjefe militar Gadi Eisenkot asiste a una ceremonia oficial en la que se le confiere el mandato para formar un nuevo gobierno en la Residencia Presidencial en Jerusalén, el 8 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El líder del partido Yashar!, Gadi Eisenkot, afirmó este domingo que “es imprescindible formar un Gobierno de emergencia nacional” en Israel después de que el presidente, Isaac Herzog, le encargara la formación del próximo Ejecutivo.

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