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Resumen

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El líder del partido Yashar y ex jefe militar israelí, Gadi Eisenkot, saluda a sus partidarios mientras celebran los primeros resultados electorales, Tel Aviv, 27 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
El líder del partido Yashar y ex jefe militar israelí, Gadi Eisenkot, saluda a sus partidarios mientras celebran los primeros resultados electorales, Tel Aviv, 27 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Por Agencia AFP

El jefe de filas de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, estimó este martes que el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el fin de la ayuda para la seguridad de Israel muestra que Benjamin Netanyahu “debe ser reemplazado”.

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