El jefe de filas de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, estimó este martes que el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el fin de la ayuda para la seguridad de Israel muestra que Benjamin Netanyahu “debe ser reemplazado”.

“El hecho de que el aparato defensivo israelí se entere de este cambio en nuestras relaciones estratégicas a través de los medios, al mismo tiempo que la opinión pública israelí, muestra lo peligrosa que es la conducta de Benjamin Netanyahu. Ya no se puede confiar en él y debe ser reemplazado”, declaró Eisenkot en un comunicado en X.

Las elecciones del 27 de octubre no arrojaron una mayoría, ni para la coalición del primer ministro saliente Netanyahu (53 escaños), ni para el bloque opositor liderado por Eisenkot (48).

El bloque opositor prometió este martes formar rápidamente un gobierno para echar del poder a Netanyahu, pero no dijo cómo y discrepa sobre una posible alianza con los diputados árabes.

Los líderes de los partidos que conforman la oposición israelí aspirante a desplazar del Gobierno al primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunieron este martes en un hotel de Herzliya (centro de Israel) para abordar juntos por primera vez desde las elecciones cómo formar un Ejecutivo. Foto: EFE/ Yashar!

Los árabeisraelíes son descendientes de palestinos que permanecieron tras la creación de Israel en 1948 y representan alrededor del 20% de la población.

Los partidos árabes obtuvieron la semana pasada 19 de los 120 escaños del Parlamento, impulsados por el descontento de su comunidad ante la retórica del Gobierno ultraderechista de Netanyahu.

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