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Resumen

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El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, vota en un colegio electoral de Herzliya el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas en Israel. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, vota en un colegio electoral de Herzliya el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas en Israel. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El opositor y líder de Yashar, Gadi Eisenkot, depositó este martes su voto junto a su mujer, Hana, en un colegio electoral de la ciudad de Herzliya, al norte de Tel Aviv, desde donde animó a todos los israelíes a ejercer su derecho a fin de desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

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