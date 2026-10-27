El líder opositor Gadi Eisenkot destacó la “victoria” del bloque de partidos opositores, a los que los sondeos a pie de urna dan una ventaja de entre 2 y 3 escaños frente al de Benjamín Netanyahu, y añadió que actuará “de inmediato para hacer cumplir la voluntad del pueblo, reemplazar al gobierno de Netanyahu y establecer, a la mayor brevedad posible, un gobierno sionista de movilización nacional”.

En un mensaje distribuido por su partido tras la publicación de los sondeos, que dan a su partido Yashar! la segunda posición, Eisenkot afirma que dichas encuestas “indican una falta total de confianza en Netanyahu”.

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