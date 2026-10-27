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Resumen

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Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del ejército de Israel y líder del partido Yashar, se dirige a sus seguidores en Tel Aviv, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del ejército de Israel y líder del partido Yashar, se dirige a sus seguidores en Tel Aviv, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El líder opositor Gadi Eisenkot destacó la “victoria” del bloque de partidos opositores, a los que los sondeos a pie de urna dan una ventaja de entre 2 y 3 escaños frente al de Benjamín Netanyahu, y añadió que actuará “de inmediato para hacer cumplir la voluntad del pueblo, reemplazar al gobierno de Netanyahu y establecer, a la mayor brevedad posible, un gobierno sionista de movilización nacional”.

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