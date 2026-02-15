Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dolientes palestinos llevan un cuerpo durante el funeral de varios palestinos muertos en un ataque israelí nocturno, según los médicos del Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de febrero de 2026. (Bashar Taleb / AFP)
Dolientes palestinos llevan un cuerpo durante el funeral de varios palestinos muertos en un ataque israelí nocturno, según los médicos del Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de febrero de 2026. (Bashar Taleb / AFP)
/ BASHAR TALEB
Por Agencia AFP

Ataques israelíes en la Franja de Gaza dejaron este domingo al menos 12 personas muertas, a pesar del alto el fuego vigente entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre, anunció la Defensa Civil del territorio palestino.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Al menos 12 muertos en Gaza por ataques israelíes, según la Defensa Civil
Oriente Medio

Al menos 12 muertos en Gaza por ataques israelíes, según la Defensa Civil

Trump enviará un segundo portaaviones cerca de Irán: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista
Oriente Medio

Trump enviará un segundo portaaviones cerca de Irán: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista

Presidente de Israel dice que antisemitismo en Australia es “aterrador”
Oriente Medio

Presidente de Israel dice que antisemitismo en Australia es “aterrador”

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos
Oriente Medio

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos