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Resumen

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Un rescatista transporta el cuerpo de una niña palestina en el lugar del derrumbe de un edificio en la zona de Tal al-Hawa de la ciudad de Gaza el 16 de septiembre de 2026. Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP
Un rescatista transporta el cuerpo de una niña palestina en el lugar del derrumbe de un edificio en la zona de Tal al-Hawa de la ciudad de Gaza el 16 de septiembre de 2026. Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

Al menos 20 personas murieron y alrededor de 60 están desaparecidas en el derrumbe en la madrugada de este miércoles de un edificio residencial de seis plantas de Gaza que había sido dañado por los ataques israelíes y acogía a desplazados.

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