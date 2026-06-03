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Palestinos inspeccionan los escombros en el lugar donde se encontraba un edificio residencial atacado durante la noche por un ataque israelí, en Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 24 de mayo de 2026. (Eyad Baba / AFP)
Palestinos inspeccionan los escombros en el lugar donde se encontraba un edificio residencial atacado durante la noche por un ataque israelí, en Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 24 de mayo de 2026. (Eyad Baba / AFP)
/ EYAD BABA
Por Agencia AFP

Al menos ocho personas murieron la mañana del jueves en bombardeos israelíes contra Ciudad de Gaza, informó a la AFP un portavoz de la defensa civil del territorio palestino.

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