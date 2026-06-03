Al menos ocho personas murieron la mañana del jueves en bombardeos israelíes contra Ciudad de Gaza, informó a la AFP un portavoz de la defensa civil del territorio palestino.

Cinco personas murieron en el bombardeo de apartamentos en el noroeste de Ciudad de Gaza y dos en el sudoeste. Una más falleció en una incursión en una casa en el campo de refugiados de Al Shati, en el oeste de la localidad, indicó el portavoz Mahmoud Basal.

MIRA AQUÍ: Israel mata a 33 gazatíes en una escalada de ataques durante la festividad musulmana

Al menos 15 personas resultaron heridas en los ataques, agregó.

Pese a un alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, la Franja de Gaza continúa siendo escenario de violencia, con bombardeos israelíes casi a diario.

Según el Ministerio de Salud del territorio, más de 900 personas han muerto desde la entrada en vigor de esta tregua, alcanzada tras dos años de guerra desatada el 7 de octubre por el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel.

En la primera fase de la tregua fueron liberados los últimos rehenes israelíes en Gaza capturados por Hamás, a cambio de palestinos detenidos en Israel.

Pero el paso a la segunda fase, que debía conducir al desarme de Hamás y el retiro gradual del ejército israelí, parece totalmente bloqueado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró la semana pasada que ordenó al ejército tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, frente al 60% que controla actualmente.

VIDEO RECOMENDADO

Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) murió y otros dos trabajadores resultaron heridos este lunes 6 de abril en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS. (EFE)

SOBRE EL AUTOR