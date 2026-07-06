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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, interviene en una ceremonia en Palexpo, Ginebra, Suiza, el 6 de julio de 2026. (EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI)
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, interviene en una ceremonia en Palexpo, Ginebra, Suiza, el 6 de julio de 2026. (EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI)
/ SALVATORE DI NOLFI
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este lunes a través de su portavoz que celebra “cualquier paso” que contribuya a “la aplicación del alto el fuego en Gaza” tras la disolución del Gobierno de Hamás en el enclave y el traspaso de funciones administrativas al Comité Nacional para la Administración de Gaza.

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