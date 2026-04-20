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Palestinos desplazados portan el cuerpo de Ayman Abu Hasna, durante su funeral en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 20 de abril de 2026. (Eyad Baba / AFP)
Palestinos desplazados portan el cuerpo de Ayman Abu Hasna, durante su funeral en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 20 de abril de 2026. (Eyad Baba / AFP)
/ EYAD BABA
Por Agencia AFP

Tres personas murieron la madrugada de este martes por un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza, informó a la AFP la Defensa Civil del territorio palestino.

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