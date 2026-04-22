La Defensa Civil de Gaza reportó que cinco personas, incluyendo tres niños, murieron en un bombardeo israelí dirigido contra un grupo de civiles en el norte de ese territorio palestino la noche del miércoles.

A pesar del cese el fuego alcanzado el 10 de octubre, Gaza sigue siendo golpeada a diario por la violencia mientras Israel y Hamás se acusan mutuamente de romper la tregua.

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“Cinco palestinos, incluyendo tres niños, murieron en un ataque aéreo israelí que tenía como objetivo un grupo de civiles cerca de la mezquita Al Qassam en Beit Lahia”, según en un comunicado la agencia, que opera como servicio de rescate bajo la autoridad de Hamás.

“Sus cuerpos fueron llevados al hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza”, agregó la Defensa Civil sin especificar las edades de los niños.

El hospital confirmó que recibió los cuerpos.

El ejército de Israel le indicó a la AFP que estaba revisando los reportes.

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Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) murió y otros dos trabajadores resultaron heridos este lunes 6 de abril en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS. (EFE)

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