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Palestinos rezan sobre los cuerpos de sus familiares muertos en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD)
Palestinos rezan sobre los cuerpos de sus familiares muertos en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD)
Por Agencia AFP

La Defensa Civil de Gaza reportó que cinco personas, incluyendo tres niños, murieron en un bombardeo israelí dirigido contra un grupo de civiles en el norte de ese territorio palestino la noche del miércoles.

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