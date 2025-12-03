Cinco palestinos muertos en Gaza por un bombardeo de Israel, según hospital de Jan Yunis

Escucha la noticia
Cinco palestinos, entre ellos dos niños, murieron el miércoles por la noche en el sur de la Franja de Gaza durante un ataque israelí, según un hospital local.
En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber “atacado a un terrorista de Hamás” en respuesta a enfrentamientos que hirieron a cinco de sus soldados.
Las ambulancias palestinas recuperaron cinco cadáveres, entre ellos los de dos niños de 8 y 10 años, “y varios heridos, tras un bombardeo israelí”, indicó en un comunicado el hospital de campaña kuwaití situado en la zona de Al Mawassi, en Jan Yunis.
Las demás víctimas tienen 30, 36 y 46 años, según la misma fuente.
Según la Defensa Civil de Gaza, un organismo de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás, Israel “atacó con varios misiles las tiendas de campaña de personas desplazadas” en el territorio palestino, donde desde hace casi dos meses rige una frágil tregua con el movimiento islamista Hamás.
Contactado por la AFP, el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, confirmó el balance de cinco muertos.
La tregua entró en vigor el 10 de octubre, más de dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Las dos partes beligerantes se acusan mutuamente de violarla.
