00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los servicios de emergancia retiran el cuerpo de una adolescente que murió tras un ataque del Ejército israelí en ciudad de Gaza que además hirió a al menos cinco personas. (EFE/Ahmad Awad).
Los servicios de emergancia retiran el cuerpo de una adolescente que murió tras un ataque del Ejército israelí en ciudad de Gaza que además hirió a al menos cinco personas. (EFE/Ahmad Awad).
/ Ahmad Awad
Por Agencia EFE

Israel ha cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra con sus ataques deliberados a niños palestinos en Gaza, indicó este martes un nuevo informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.