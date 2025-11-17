Palestinos caminan cerca de edificios destruidos en un día lluvioso en el este de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, 16 de noviembre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Palestinos caminan cerca de edificios destruidos en un día lluvioso en el este de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, 16 de noviembre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Consejo de Seguridad ONU aprueba resolución de EE.UU. inspirada en plan de Trump para Gaza
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes un proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos sobre Gaza basado en el plan de 20 puntos de Donald Trump y que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino.

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Información en desarrollo...

