Se levantan tiendas de campaña que albergan a familias palestinas desplazadas entre los escombros de casas y negocios destruidos por el ejército israelí, en el barrio Sheikh Radwan de la ciudad de Gaza, el 20 de febrero de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
Por Agencia AFP

Ataques israelíes mataron al menos a cinco personas en Gaza el viernes por la mañana, informó la Defensa Civil del territorio, donde desde octubre está oficialmente en vigor un alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

