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Hombres portan el cuerpo de una de las varias víctimas de un bombardeo israelí en el campamento de refugiados palestinos de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, el 14 de julio de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
Hombres portan el cuerpo de una de las varias víctimas de un bombardeo israelí en el campamento de refugiados palestinos de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, el 14 de julio de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

El Ejército israelí mató en la madrugada de este miércoles a tres miembros de una misma familia, entre ellos una niña de 6 años, en un ataque con un misil lanzado desde un helicóptero militar contra el apartamento donde residían, ubicado en Deir Al Balah (centro de la Franja de Gaza), informaron el Hospital de los Mártires de Al Aqsa y la Defensa Civil gazatí.

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