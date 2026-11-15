La organización rescatista Defensa Civil de Gaza recuperó los cuerpos de 70 palestinos entre escombros de edificios al norte de la Franja atacados previamente por Israel y cuyos funerales se celebraron de manera conjunta este domingo.

Los cuerpos se hallaban en 20 viviendas de un complejo residencial de Beit Lahia y otros al oeste de Yabalia, ambas en la gobernación norte de la Franja de Gaza, detalló Defensa Civil gazatí en un comunicado.

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“Estas 70 personas forman parte de un total de 160 cuyos cuerpos aún permanecen bajo los escombros” en la zona, agrega la nota de la entidad rescatista.

Las labores de recuperación se prolongaron durante aproximadamente 231 horas de trabajo (9 días y 15 horas), para lo que se emplearon una excavadora, dos buldóceres y dos camiones de transporte, de acuerdo a Defensa Civil de Gaza.

La misma fuente señaló que esta iniciativa es una continuación de un proyecto previo —el segundo de este tipo—, financiado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y llevado a cabo en las gobernaciones del centro y norte de Gaza.

Hasta septiembre de 2026, los equipos de rescate gazatíes habían conseguido recuperar más de 630 cuerpos y restos humanos de entre las ruinas desde noviembre de 2025, según datos de la propia Defensa Civil recogidos por Naciones Unidas.

Dolientes se reúnen alrededor de los restos, cubiertos con banderas, de 70 palestinos recuperados de entre los escombros de edificios destruidos en ataques israelíes, en Jabalia, en el norte de Gaza, durante su funeral masivo el 15 de noviembre de 2026. (Foto: BASHAR TALEB / AFP) / BASHAR TALEB

Además, Defensa Civil gazatí estima que más de 8.000 personas continúan desaparecidas bajo los escombros en la Franja de Gaza, una cifra que Naciones Unidas atribuye a los datos proporcionados por los equipos de rescate palestinos y que se basa en las notificaciones de familiares que creen que sus allegados quedaron sepultados tras los bombardeos.

Se trata de una estimación de personas desaparecidas que se presume que permanecen bajo las ruinas, y no de un recuento de cadáveres localizados, precisó en septiembre la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).

Por otra parte, según una evaluación conjunta del Banco Mundial, la ONU y la UE, Gaza acumula más de 68 millones de toneladas de escombros, cuya retirada y gestión costaría más de 1.700 millones de dólares.

Los organismos advierten de que la reconstrucción está condicionada por la falta de maquinaria pesada, combustible y materiales esenciales, así como por las restricciones impuestas por Israel a la entrada de equipos, repuestos y suministros.

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Mientras tanto, pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños.

El balance del Ministerio de Sanidad gazatí eleva a más de 1.640 los muertos y a unos 6.000 los heridos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua, el 10 de octubre de 2025.

Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza en octubre de 2023, al menos 74.695 personas han muerto y 176.093 han resultado heridas en la Franja, según Sanidad gazatí.

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