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Una mujer palestina llora sobre los restos cubiertos con una bandera de uno de los 70 palestinos, incluidas mujeres y niños, recuperados de entre los escombros de edificios destruidos en ataques israelíes, en Jabalia, en el norte de Gaza, durante su funeral masivo el 15 de noviembre de 2026. (Foto: BASHAR TALEB / AFP)
Una mujer palestina llora sobre los restos cubiertos con una bandera de uno de los 70 palestinos, incluidas mujeres y niños, recuperados de entre los escombros de edificios destruidos en ataques israelíes, en Jabalia, en el norte de Gaza, durante su funeral masivo el 15 de noviembre de 2026. (Foto: BASHAR TALEB / AFP)
/ BASHAR TALEB
Por Agencia EFE

La organización rescatista Defensa Civil de Gaza recuperó los cuerpos de 70 palestinos entre escombros de edificios al norte de la Franja atacados previamente por Israel y cuyos funerales se celebraron de manera conjunta este domingo.

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