Familiares y compañeros del periodista de la cadena catarí Al Jazeera Mohamed Washah, asesinado por un ataque israelí en la ciudad de Gaza, le despidieron este jueves en un funeral celebrado en el centro de la Franja, donde condenaron la campaña de desprestigio de Israel contra él y aseguraron que “su mensaje no se detendrá”.

La procesión fúnebre comenzó en el hospital Mártires de Al Aqsa, donde familiares, compañeros y vecinos se reunieron para dar el último adiós a su cuerpo, amortajado y con un chaleco antibalas de ‘Prensa’ y un micrófono de Al Jazeera sobre su pecho.

Posteriormente, se celebraron oraciones en el centro médico antes de que su cuerpo fuera trasladado a la localidad gazatí de Al Bureij para ser enterrado.

“En esta guerra, Mohamed sufrió una campaña de desprestigio por parte del Ejército israelí, con amenazas de muerte constantes”, explicó a los periodistas el reportero de la misma cadena Talal Al Arouki. “La ocupación israelí cumplió su promesa y ejecutó a Mohamed a sangre fría”, añadió.

El periodista Mohammed Wishah fue despedido por Al Jazeera de forma masiva tras su muerte por un bombardeo de Israel. (Foto: EFE) / HAITHAM IMAD

El reportero afirmó que el ahora fallecido decía que esas amenazas “no lo intimidarían ni lo detendrían en su labor como periodista y fiel transmisor de los acontecimientos en la Franja de Gaza”.

Washah murió cuando iba en un coche por la vía costera de Gaza, la calle Al Rashid, que fue alcanzado por el proyectil lanzado por Israel, cuyo Ejército justificó luego su asesinato afirmando, sin pruebas, que pertenecía a Hamás y participó en la producción de drones, cohetes y otro armamento.

El periodista Mohammed Wishah fue despedido por Al Jazeera de forma masiva tras su muerte por un bombardeo de Israel. (Foto: EFE)

Según el Comité para la Protección de Periodistas (CJP), Israel ha matado al menos a 210 informadores en Gaza, y su Ejército ha cometido “más asesinatos selectivos de periodistas” que cualquier otro ejército desde 1992, año en el que el comité comenzó su monitoreo.

“Mohamed se dirigía a cubrir una historia humana en la ciudad de Gaza, pero el misil de la ocupación israelí fue más rápido y lo convirtió en la noticia que cubrimos hoy”, dijo su compañero, quien insistió en que su mensaje de llevar “la bandera de la voz de la verdad no se detendrá”.

Al entierro acudió también Ismail Al Thawabta, director de la Oficina de Comunicación de Gaza, quien situó en 262 los periodistas e informadores -incluyendo creadores de contenido- asesinados por Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza.

El periodista Mohammed Wishah fue despedido por Al Jazeera de forma masiva tras su muerte por un bombardeo de Israel. (Foto: EFE)

“Es un espectáculo que sonroja a la conciencia humana y no tiene precedentes en ningún país del mundo”, dijo Al Thawabta, quien añadió que “la cobertura continúa” con los periodistas “en sus posiciones, reportando sin descanso”.

La ofensiva israelí en Gaza se ha cubierto gracias exclusivamente a los periodistas palestinos en el terreno, ya que Israel no permite entrar al enclave a reporteros extranjeros, una prohibición duramente criticada por asociaciones de periodistas y gobiernos.

Otra colega de profesión de Washah presente en su entierro fue Safaa Hassanat, periodista independiente que denunció este “nuevo crimen contra un colega querido y respetado” que retransmitía “la verdad desde el terreno”.

“Es un ataque directo contra un periodista sin otra culpa que relatar la verdad al mundo entero sobre las violaciones y la agresión de la ocupación (Israel) en la Franja de Gaza”, sentenció.