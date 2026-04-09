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El periodista Mohammed Wishah fue despedido por Al Jazeera de forma masiva tras su muerte por un bombardeo de Israel. (Foto: EFE)
El periodista Mohammed Wishah fue despedido por Al Jazeera de forma masiva tras su muerte por un bombardeo de Israel. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Familiares y compañeros del periodista de la cadena catarí Al Jazeera Mohamed Washah, asesinado por un ataque israelí en la ciudad de Gaza, le despidieron este jueves en un funeral celebrado en el centro de la Franja, donde condenaron la campaña de desprestigio de Israel contra él y aseguraron que “su mensaje no se detendrá”.

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