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Un familiar lleva en brazos el cuerpo de Yahya al-Malahi, de tres años, que murió en un ataque israelí, antes de su funeral en la ciudad de Gaza el 14 de abril de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
Un familiar lleva en brazos el cuerpo de Yahya al-Malahi, de tres años, que murió en un ataque israelí, antes de su funeral en la ciudad de Gaza el 14 de abril de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia AFP

La Defensa civil de Gaza informó el martes que un niño de tres años se encontraba entre las 10 personas muertas en ataques israelíes separados en la parte norte del territorio palestino.

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