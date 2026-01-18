Ali Shaaz, jefe del nuevo comité tecnocrático palestino para la administración de la Franja de Gaza, con sus miembros, en El Cairo, el 18 de enero de 2026. (Servicio de Información Estatal de Egipto / AFP)
Ali Shaaz, jefe del nuevo comité tecnocrático palestino para la administración de la Franja de Gaza, con sus miembros, en El Cairo, el 18 de enero de 2026. (Servicio de Información Estatal de Egipto / AFP)
/ -
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Egipto desvela los nombres de los 12 miembros del comité tecnocrático que gobernará Gaza
Resumen de la noticia por IA
Egipto desvela los nombres de los 12 miembros del comité tecnocrático que gobernará Gaza

Egipto desvela los nombres de los 12 miembros del comité tecnocrático que gobernará Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

anunció este domingo el listado de los 12 miembros que forman el comité tecnocrático palestino que administrará la encabezado por , y aseguró que el grupo ya celebró una reunión en la que se le “encomendó formalmente asumir las responsabilidades” en el enclave.

Un comunicado del centro de prensa egipcio, detalla que Shaaz, un ex viceministro de la Autoridad Palestina, se encargará de Energía y Transporte además de liderar el comité; Abdelkarim Ashour será comisario de Agricultura; Omar Shamali, Comunicaciones y Servicios Digitales; Aed Abu Ramadan, Economía, Industria y Comercio; y Yabr al Daour, de Educación.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Hamás dice estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata

Asimismo, Bashir al Raes se encargará del departamento de Finanzas; Aed Yagui, de Salud; Sami Nasman, de Interior y Seguridad Interna; Adnan Abu Warda, de Justicia; Osama al Seadawy, de Territorios y Vivienda; Haná Tarzi, de Seguridad Social; y, por último, Ali Barhum, Agua, Servicios Públicos y Municipios.

El comité tecnocrático se formó el pasado miércoles después de que Estados Unidos anunciara la entrada en vigor de la segunda fase del plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Este grupo tiene como misión gobernar y reconstruir la Franja de Gaza de posguerra de forma provisional, y lo hará bajo el control de una Junta de Paz presidida por Trump.

En la nota, el centro de prensa indicó que el comité celebró el jueves 15 de enero su reunión inaugural en El Cairo, donde se “declaró formalmente su mandato de asumir responsabilidades de seguridad civil e interna en la Franja de Gaza, y supervisar la estabilización, recuperación y reconstrucción, hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reforma”.

También recogió una breve declaración del líder del comité Shaaz en la que destacó que el establecimiento de este organismo “representa un momento crucial en su esfuerzo colectivo por dejar atrás un capítulo trágico y comenzar uno nuevo”.

Este es un organismo palestino, creado por palestinos para palestinos, con el apoyo de la Organización para la Liberación de Palestina, la Autoridad Palestina y las facciones palestinas. La reconstrucción de Gaza no se trata solo de infraestructura; se trata de reconstruir una sociedad comprometida con la estabilidad, la dignidad y una paz justa y duradera”, sostuvo.

Firma de declaración

Asimismo, Shaaz firmó “la Declaración de Misión del Comité Asesor Nacional para Gaza (NCAG)”, que establece, de conformidad con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad y el plan de paz de Trump, “transformar el período de transición en Gaza en una piedra angular para la prosperidad palestina duradera”.

MÁS INFORMACIÓN: Donald Trump dice que ya ha conformado la Junta de la Paz para Gaza, pero sin dar nombres

En ella, se comprometieron a “establecer la seguridad, restablecer servicios esenciales como la electricidad, el agua, la atención médica y la educación, así como a construir una sociedad basada en la paz, la democracia y la justicia”, entre otras funciones.

El comité agradeció a Trump “su decidido liderazgo y elogió el papel crucial de sus socios regionales, como Egipto, Qatar y Turquía, cuya mediación y apoyo fueron fundamentales para estabilizar la situación”.

Los comisionados comenzaron de inmediato a planificar la ampliación de la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios públicos, la reconstrucción de infraestructuras vitales”, indicó la nota.

VIDEO RECOMENDADO

A las puertas de 2026, el desánimo impera entre los palestinos de la Franja de Gaza, "sumidos en una profunda devastación y dolor" tras más de dos años sufriendo la brutal ofensiva de Israel que el alto el fuego -en vigor desde mediados de octubre- todavía no ha logrado detener totalmente. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC