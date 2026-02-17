El Ejército de Israel mata con un misil a un niño palestino de 12 años por cruzar la línea amarilla en Gaza

Escuchar
Un hombre conduce una carreta tirada por un burro entre los escombros de los edificios destruidos en el campamento de refugiados palestinos de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 8 de febrero de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel mató a un niño palestino este martes después de que supuestamente cruzara la conocida como ‘línea amarilla’ en la zona norte de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.

