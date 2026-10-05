El secretario general de las Naciones Unidas abogó el lunes por un alto el fuego “permanente” en Gaza entre Israel y Hamás, dos días antes del tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023.

“Es hora de que el alto el fuego se convierta en permanente. Es hora de permitir que la asistencia humanitaria llegue a gran escala. Y es hora de respetar el derecho internacional”, declaró Antonio Guterres en un comunicado.

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El secretario también llamó a construir un futuro en “el que israelíes y palestinos puedan vivir lado a lado en paz y seguridad, con sus derechos, su dignidad y sus aspiraciones plenamente realizados”.

Los ataques perpetrados por Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, calificados de “abominables” por el jefe de la ONU, provocaron la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva lanzada en represalia por Israel en Gaza ha causado más de 74.200 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, bajo la autoridad de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Desde el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en octubre de 2025, el futuro político del territorio sigue siendo incierto.

Israel, que sigue controlando la mayor parte de Gaza, se niega a retirar sus fuerzas mientras no se haya verificado el desarme de Hamás.

El grupo islamista, por su parte, defiende un desarme progresivo, en lugar de una rendición inmediata y unilateral de su arsenal.

A raíz del ataque de Hamás, Israel ha combatido en varios frentes, especialmente en el Líbano contra Hezbolá, movimiento islamista respaldado por Teherán, así como contra Irán.

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