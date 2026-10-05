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Resumen

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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, asiste a una reunión de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, el 1 de septiembre de 2026. (Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, asiste a una reunión de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, el 1 de septiembre de 2026. (Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
/ VYACHESLAV PROKOFYEV
Por Agencia AFP

El secretario general de las Naciones Unidas abogó el lunes por un alto el fuego “permanente” en Gaza entre Israel y Hamás, dos días antes del tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023.

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