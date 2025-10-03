El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, saludó la decisión del grupo islamista palestino Hamás de liberar a todos los rehenes israelíes en Gaza y negociar los detalles del acuerdo de paz . (Foto de EFE/LEV RADIN)
/ LEV RADIN
Agencia EFE
Agencia EFE

El secretario general de la ONU alaba el rumbo de las negociaciones entre Israel y Hamás
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, acogió este viernes con beneplácito la decisión del grupo islamista palestino Hamás de liberar a todos los rehenes israelíes en y negociar los detalles del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense .

“Me siento alentado por la declaración emitida por Hamás anunciando su disposición a liberar a los rehenes y a participar sobre la base de la reciente propuesta” de Estados Unidos, dijo Guterres en su página de X.

LEE: Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la salida de los rehenes

Además, agradeció a Qatar y Egipto por su “inestimable” mediación, en busca de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra, que el próximo 7 de octubre cumple dos años, entre Israel y Hamás.

, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu durante su visita a Washington, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

Palestinos son obligados a huir de la Ciudad de Gaza, luego de que el Ejército de Israel amenazara el 19 de septiembre que operaría con una fuerza sin precedentes en territorio palestino. Foto: Eyad BABA / AFP
/ EYAD BABA

Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo islamista.

Guterres reiteró su llamado a un alto el fuego “inmediato y permanente, a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y al acceso humanitario sin restricciones” en su mensaje de hoy.

También recordó que Naciones Unidas apoyará todos los esfuerzos para lograr estos objetivos y evitar aún más sufrimiento.

