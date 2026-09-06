icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los cuerpos cubiertos de 100 palestinos, entre ellos decenas de niños, son presentados durante un funeral masivo en el barrio de Al-Zaytun (Zeitoun) de la ciudad de Gaza, el 6 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABLE).
Los cuerpos cubiertos de 100 palestinos, entre ellos decenas de niños, son presentados durante un funeral masivo en el barrio de Al-Zaytun (Zeitoun) de la ciudad de Gaza, el 6 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABLE).
Por Agencia EFE

Los restos de un centenar de personas, recuperados de los escombros de viviendas de la ciudad de Gaza (norte del enclave) bombardeadas en los primeros meses de la ofensiva israelí, fueron enterrados este domingo en una ceremonia celebrada en la capital gazatí.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.