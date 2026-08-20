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Palestinos asisten al funeral de 50 familiares, cuyos cuerpos fueron recuperados de entre los escombros de edificios destruidos en los ataques aéreos israelíes de 2023, durante un funeral colectivo en el patio del Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el 20 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Palestinos asisten al funeral de 50 familiares, cuyos cuerpos fueron recuperados de entre los escombros de edificios destruidos en los ataques aéreos israelíes de 2023, durante un funeral colectivo en el patio del Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el 20 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
/ MOHAMMED SABER
Por Agencia EFE

La población gazatí celebró este jueves un funeral masivo de 50 personas que murieron como resultado de la ofensiva israelí contra la Franja, entre ellas 19 niños y menores de edad, que fueron enterradas en un cementerio próximo al Hospital Shifa de la norteña ciudad de Gaza.

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