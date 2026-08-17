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Resumen

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Palestinos desplazados caminan entre los escombros de edificios destruidos en Jabaliya, al norte de la ciudad de Gaza, el 7 de agosto de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Palestinos desplazados caminan entre los escombros de edificios destruidos en Jabaliya, al norte de la ciudad de Gaza, el 7 de agosto de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
/ MOHAMMED SABER
Por Agencia AFP

El avance hacia el desarme de Hamás y la implementación de un plan de paz para Gaza podría comenzar en un mes, afirmó el lunes el emisario y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

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