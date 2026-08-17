El avance hacia el desarme de Hamás y la implementación de un plan de paz para Gaza podría comenzar en un mes, afirmó el lunes el emisario y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El gobierno de Trump busca satisfacer a Israel después de que Netanyahu rechazara la última parte de un plan estadounidense destinado a poner fin a la guerra de Gaza, devastada por las fuerzas israelíes en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por combatientes de Hamás.

“Podríamos estar viendo avances (...) en tan solo 30 días, con suerte comenzando a retirar algunas de las armas”, dijo Kushner a Fox News desde Tel Aviv.

Agregó que rellenar los túneles de Gaza, construidos por Hamás para enfrentar los bombardeos israelíes e introducir suministros de contrabando, podría ocurrir en los próximos 60 a 90 días.

Kushner, amigo de Netanyahu, se reunió con el líder israelí en Jerusalén un día después de mantener conversaciones directas en Egipto con Hamás, que se ha comprometido públicamente con el plan.

Ambas partes “acordaron que no se llevará a cabo ningún redespliegue o reconstrucción en la Franja antes de que Hamás se haya desarmado en toda Gaza”, declaró a la AFP un funcionario israelí de alto rango.

“También se acordó que el primer paso hacia la desmilitarización de la Franja sería exigir a Hamás que entregara sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense”, añadió.

Una hoja de ruta acordada por Hamás el 30 de julio establecía que la destrucción de las armas de Hamás estaría supervisada por la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), prevista para asegurar la seguridad en la transición. La dirige el general de división estadounidense Jasper Jeffers.

Hamás se había comprometido a entregar sus armas a un nuevo órgano de gobierno palestino, lo cual suscitó escepticismo por parte de Netanyahu, pero que Trump calificó de avance decisivo.

Un representante de la “Junta para la Paz” de Trump, encargada de aplicar el acuerdo, afirmó que todas la armas recogidas se destruirán para impedir que vuelvan a utilizarse y subrayó que Israel “mantiene intacto su derecho a defenderse”.

“Si Hamás recurre al terrorismo, la violencia o intenta rearmarse, Israel mantendrá su derecho a actuar en consecuencia”, dijo el funcionario.

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Entre los miembros de la “Junta de la Paz” que se acompañaron a Kushner figuraba el ex primer ministro británico Tony Blair.

Durante las conversaciones en Egipto, Kushner exigió que Hamás demostrara que renuncia a sus armas y que no tendrá ningún papel futuro en el gobierno del territorio palestino.

Un alto mando de Hamás dijo que el grupo, representado por su nuevo líder Jalil al Hayya, expresó a Kushner su compromiso con el plan para Gaza.

Retórica dura

Netanyahu, que según las encuestas se enfrenta en octubre a unas reñidas elecciones, se ha mostrado cada vez más dispuesto a desafiar a Trump, cuyo apoyo solía destacar en su campaña.

El primer ministro también manifestó su descontento con la decisión de Trump de detener la guerra estadounidense-israelí contra Irán, iniciada a finales de febrero, y optar en cambio por buscar un acuerdo con los líderes clericales de Teherán.

En una entrevista que generó mucha atención en el mundo árabe, Itamar Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha en el gabinete de Netanyahu, dijo que Israel debería matar a entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza.

“No solo aquellos que suponen una amenaza actualmente. Se trata de personas que no deberían estar vivas”, declaró en el pódcast de un ex rehén de Gaza. “Les estoy haciendo un cumplido al llamarlos seres humanos”.

En un tono más alentador, el presidente israelí, Isaac Herzog, que tiene un rol eminentemente ceremonial, elogió los “esfuerzos de la ‘Junta de Paz’ para garantizar un futuro más prometedor y seguro” para Israel, Gaza y la región.

Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar la tregua en Gaza alcanzada en octubre de 2025 bajo mediación de Washington.

Al menos 1.262 palestinos han muerto a causa de las operaciones israelíes desde que entró en vigor el alto al fuego, según cifras del ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás y cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

El ejército israelí ha reportado cinco muertes en sus filas por operaciones en Gaza durante el mismo periodo.

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El pasado 9 de octubre de 2025, poco después del anuncio del actual alto el fuego, Israel bombardeó una vivienda multifamiliar en la ciudad de Gaza. Más de ocho meses después, y con la ayuda de maquinaria pesada alquilada por la Cruz Roja, los rescatistas pueden al fin buscar a quienes siguen allí sepultados. (EFE)

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