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Resumen

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Fuerzas de seguridad israelíes patrullan una calle durante una operación militar en el campo de refugiados de Qalandia, al sur de la ciudad de Ramala, en Cisjordania, el 6 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
Fuerzas de seguridad israelíes patrullan una calle durante una operación militar en el campo de refugiados de Qalandia, al sur de la ciudad de Ramala, en Cisjordania, el 6 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
/ ALAA BADARNEH
Por Agencia EFE

La cadena pública televisión en Israel, Kan, informó la noche del viernes de la oposición de los ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu a implementar un alto el fuego de dos semanas en la Franja de Gaza pese a la presión de Estados Unidos de detener los ataques para poner en marcha el plan de desarme de Hamás.

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