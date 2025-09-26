Petro propondrá en la ONU la creación de un “ejército de salvación” global para Palestina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes su intención de proponer una resolución en la Asamblea General de la ONU para crear un “Ejército de salvación” del pueblo palestino, que contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, ante el “genocidio” de Israel.

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como ‘Uniting for Peace’, debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional”, dijo Petro como participante de una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.

Gustavo Petro en su intervención en la ONU. Foto: AFP / LEONARDO MUNOZ

El presidente colombiano, que estuvo acompañado en la marcha por el músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, indicó que la “primera tarea de ese ejército será liberar a Palestina”.

“Con el último veto (al alto el fuego en Gaza) que realizó EE.UU. en el Consejo de Seguridad, se acabó la diplomacia (...) Hay que pasar a otra fase de la lucha”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó que espera que “millones de hombres y mujeres de todo el planeta” decidan unirse a ese “ejército de la salvación” para acallar “las voces de Trump y Netanyahu, silenciadas por sus propios pueblos”.

El hospital Shifa es el centro que más heridos y cadáveres recibe en la Ciudad de Gaza. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / OMAR AL-QATTAA

Petro, que esta semana pronunció su último discurso en la Asamblea General de la ONU, compareció este viernes luciendo una kufiya (pañuelo palestino) en el Consejo Económico y Social (Ecosoc) de las Naciones Unidas donde ya adelantó esta iniciativa.

El de Palestina es “un genocidio igual al que sufrió el pueblo judío ante los alemanes nazis, pero esos nazis se visten hoy con una bandera y con una historia que no les pertenece: la del pueblo de Israel” , concluyó Petro en la movilización propalestina pacífica a la que se sumó y que ha convocado a unos 2.000 manifestantes en el corazón de Manhattan.

VIDEO RECOMENDADO: