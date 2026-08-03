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Resumen

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Un palestino que lleva un cilindro camina junto a los escombros de los edificios destruidos en el campamento de refugiados palestinos de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 2 de agosto de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
Un palestino que lleva un cilindro camina junto a los escombros de los edificios destruidos en el campamento de refugiados palestinos de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 2 de agosto de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

El grupo terrorista Hamás aseguró este lunes estar esperando información “clara y oficial” de la Junta de Paz y de los países mediadores sobre el acuerdo de desarme, además de reiterar su compromiso con los puntos que ya habían sido consensuados en el pacto de cese el fuego.

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