El grupo terrorista Hamás aseguró este lunes estar esperando información “clara y oficial” de la Junta de Paz y de los países mediadores sobre el acuerdo de desarme, además de reiterar su compromiso con los puntos que ya habían sido consensuados en el pacto de cese el fuego.

“El movimiento Hamás y las facciones palestinas nos mantenemos en lo que fue acordado en la implementación de la segunda fase del acuerdo de cese el fuego, incluyendo los compromisos de todas las partes, y esperamos una respuesta clara y oficial del señor Nikolay Mladenov y los hermanos mediadores sobre lo que ha sido acordado”, publicó el grupo en la noche de este lunes.

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El diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, que dirige la Junta de Paz, había anunciado previamente en esta misma jornada que la “retirada total” del Ejército israelí “más allá de la línea amarilla” en la Franja se producirá cuando el grupo islamista palestino Hamás se desarme por completo.

“Contrariamente a informes inexactos, cabe señalar que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más allá de la línea amarilla solo se producirá una vez que se complete el desarme, tal como Hamás se comprometió con los mediadores. Esto aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas, así como a los túneles”, afirmó Mladenov en su perfil de X.

Desde que el pasado jueves el presidente Donald Trump, que impulsa la Junta de Paz, anunció haber alcanzado un acuerdo para el desarme de Hamás en la Franja, se han sucedido declaraciones cruzadas de todas las partes implicadas que ponen en cuestión el orden de los pasos a seguir para que la deposición de las armas se haga efectiva.

Trump anunció un pacto para el “desarme total” de Hamás según el cual Israel se compromete a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, firmado en octubre de 2025, particularmente al “cese de las operaciones militares”, según la hoja de ruta publicada en X por la Junta de la Paz.

Esta hoja de ruta también contempla la eliminación progresiva de las capacidades militares de Hamás y otras facciones de Gaza bajo la condición de que Israel ponga fin a sus ataques. Este prerrequisito también aplica a todas las facciones palestinas.

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El pasado domingo, Mladenov criticó a Israel por continuar atacando la Franja, acabando con la vida de al menos 28 palestinos, algo que Hamás describió como un intento de “obstaculizar” el acuerdo alcanzado.

Mientras tanto, este lunes un funcionario del Gobierno israelí en condición de anonimato aseguró a la prensa de su país que Israel “no se retirará de la línea actual en la Franja de Gaza” y “seguirá frustrando cualquier amenaza contra nuestros ciudadanos y soldados”.

Por su parte, Hamás, que confirmó el acuerdo para su desarme tras el anuncio de Trump, ya advirtió días atrás que incluye “la obligación” de Israel de “retirarse de la Franja de Gaza”, hoy en día controlada en un 70 % por las fuerzas israelíes.

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El pasado 9 de octubre de 2025, poco después del anuncio del actual alto el fuego, Israel bombardeó una vivienda multifamiliar en la ciudad de Gaza. Más de ocho meses después, y con la ayuda de maquinaria pesada alquilada por la Cruz Roja, los rescatistas pueden al fin buscar a quienes siguen allí sepultados. (EFE)

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