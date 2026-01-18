Militantes palestinos de Hamás se encuentran cerca de un vehículo de la Cruz Roja Internacional (CICR), en la ciudad de Gaza, el 2 de noviembre de 2025. (Omar AL-QATTAA / AFP)
Militantes palestinos de Hamás se encuentran cerca de un vehículo de la Cruz Roja Internacional (CICR), en la ciudad de Gaza, el 2 de noviembre de 2025. (Omar AL-QATTAA / AFP)
/ OMAR AL-QATTAA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Hamás dice estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata
Resumen de la noticia por IA
Hamás dice estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata

Hamás dice estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El grupo terrorista aseguró que está preparado para entregar esta semana la administración de al comité tecnocráta, encabezado por el ingeniero gazatí , que se estableció e inició sus reuniones y funciones en El Cairo el pasado miércoles, dijo a EFE una fuente del movimiento.

La fuente, familiarizada con las conversaciones en El Cairo y que pidió hablar bajo anonimato, aseguró que Hamásreafirmó” durante las reuniones “su pleno compromiso” de entregar la administración de la Franja de Gaza al comité recién formado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump dice que logrará “un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás” en Gaza

Asimismo, confirmó que el movimiento ha acordado con los mediadores egipcios todos los detalles del proceso de entrega, señalando que los líderes del movimiento fuera de la Franja habían instruido a sus organizaciones y facciones afiliadas a que se prepararan para renunciar a sus cargos y entregar todos los archivos pertinentes.

Hamás, agregó la fuente, se “exime” ante el mundo y su pueblo de cualquier responsabilidad por obstruir u obstaculizar el proceso para poner fin a la guerra.

Puede afirmarse que Gaza está desde ahora bajo la administración del comité, y se espera que todas las partes pertinentes cumplan sus promesas de entregar ayuda, iniciar la reconstrucción y aliviar el sufrimiento de los residentes” del devastado enclave palestino, sostuvo.

No obstante, informó que Hamás envió una carta a los mediadores en la que “exige la implementación de los requisitos de la primera fase” del acuerdo de alto el fuego de Gaza antes de discutir la entrega de armas en la segunda fase, cuyo inicio el Gobierno estadounidense anunció esta semana.

Añadió que el movimiento, durante las recientes reuniones en El Cairo, pidió que Israel cumpla con sus obligaciones de la primera fase, “que aún no se han implementado”.

Estas obligaciones, explicó, incluyen la apertura del paso de Rafah, la entrada de casas prefabricadas, la entrega de las cantidades acordadas de ayuda y excavadoras, así como “el fin de las violaciones del alto el fuego” por parte del Ejército israelí.

MÁS INFORMACIÓN: Israel mueve las líneas de control de la tregua y avanza en Gaza, según la BBC

El comité tecnocrático, formado por 15 personalidades palestinas encabezado por Ali Shaaz, se formó el pasado miércoles después de que Estados Unidos haya anunciado la entrada en vigor de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Este grupo tiene como misión gobernar y reconstruir la Franja de Gaza de posguerra de forma provisional, y lo hará bajo el control de una Junta de Paz presidida por Trump.

Esta junta estará formada por el ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, entre otras figuras.

VIDEO RECOMENDADO

A las puertas de 2026, el desánimo impera entre los palestinos de la Franja de Gaza, "sumidos en una profunda devastación y dolor" tras más de dos años sufriendo la brutal ofensiva de Israel que el alto el fuego -en vigor desde mediados de octubre- todavía no ha logrado detener totalmente. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC