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El humo se eleva tras la demolición israelí de estructuras residenciales al este de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2026. (Eyad Baba / AFP)
El humo se eleva tras la demolición israelí de estructuras residenciales al este de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2026. (Eyad Baba / AFP)
/ EYAD BABA
Por Agencia EFE

Israel confirmó este sábado haber atacado el complejo del hospital gazatí de los Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah (centro de la Franja de Gaza) con el objetivo de abatir a “un comandante del brazo militar de Hamás”.

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