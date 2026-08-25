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Resumen

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Humo tras un ataque aéreo de Israel en el barrio de Al Sheikh Radwan, al noroeste de la ciudad de Gaza, el 24 de agosto de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER).
Humo tras un ataque aéreo de Israel en el barrio de Al Sheikh Radwan, al noroeste de la ciudad de Gaza, el 24 de agosto de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER).
Por Agencia EFE

Las fuerzas armadas de Israel bombardearon en la tarde del lunes una pequeña planta desalinizadora en el barrio de Sheij Radwan de la ciudad de Gaza (norte de la Franja), atestiguó EFE en esta ubicación, y también atacaron una vivienda y una mezquita en el barrio de Shati, al oeste de la capital gazatí, y otra casa en el centro del enclave.

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