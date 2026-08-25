Las fuerzas armadas de Israel bombardearon en la tarde del lunes una pequeña planta desalinizadora en el barrio de Sheij Radwan de la ciudad de Gaza (norte de la Franja), atestiguó EFE en esta ubicación, y también atacaron una vivienda y una mezquita en el barrio de Shati, al oeste de la capital gazatí, y otra casa en el centro del enclave.

El bombardeo de Sheij Radwan, que se produjo en un área ya gravemente destruida por los ataques israelíes en los últimos años, afectó a la planta de agua Al Radwan. En Shati, el misil impactó contra una vivienda y una mezquita.

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El tercer y último ataque mató a una persona en el centro de Gaza, en el campamento de refugiados urbanizado de Bureij, informó el Hospital Al Awda. Israel había ordenado evacuar la vivienda de una familia, los Al War, en Bureij, pero estos no habían abandonado el edificio cuando dos misiles impactaron contra él.

Aún hay personas entre los escombros en Bureij, informan fuentes sanitarias.

Bombardeo a una desalinizadora en la capital

“Hemos bombardeado un almacén de armas de Hamás en la zona”, indicó el Ejército de Israel a EFE al respecto de los ataques en la ciudad de Gaza, aunque no especificó en cuál de las dos áreas atacadas.

La planta de desalinización de Sheij Radwan era una pequeña instalación que daba servicio a los vecinos de ese barrio. En todo el enclave gazatí el acceso a agua potable es limitado.

El bombardeo a las instalaciones se produce obviando el alto el fuego vigente en Gaza desde octubre de 2025.

Tanto Israel como la Junta de Paz, que supervisa la tregua bajo el auspicio de la Administración estadounidense de Donald Trump, sostienen que las fuerzas armadas israelíes pueden atacar Gaza en caso de identificar una “amenaza inminente” para las tropas.

Hasta ahora, el Ejército israelí ha atribuido dicha calificación a personas (considerando como “inminente” planificar ataques, incluso si no se van a producir inmediatamente), pero no a infraestructuras.