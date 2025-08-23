Al menos 61 palestinos murieron el viernes por ataques perpetrados por el Ejército de Israel a lo largo de Gaza, según el recuento diario de Sanidad gazatí, que se suman a las 34 víctimas mortales registradas en los hospitales desde la madrugada de este sábado.

Este viernes llegaron a los hospitales de la Franja 61 muertos y 308 heridos, según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, con lo que se superan los 62.600 fallecidos desde octubre de 2023.

De las personas que murieron el viernes, 16 intentaban recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) o cerca de los puestos militares por donde pasan los escasos camiones de la ONU que Israel permite entrar al enclave.

La ley del más fuerte impera en los centro de distribución de ayuda de GHF, según sus críticos.

Este viernes, de madrugada, el Ejército israelí bombardeó tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa en Jan Yunis (sur) y mató a 17 personas, incluidos seis niños, según una fuente del Hospital Naser.

Entre los fallecidos en este ataque se encuentran los hermanos Awad Hamdan Awad Fujo, de 13 años, y su hermano Abdullah de 10, pero hay también un bebé de seis meses, y otros tres niños de 10, 8 y 7 años.

Nueve palestinos más murieron en un ataque contra una casa en el barrio de al Sabra, en la asediada ciudad de Gaza, donde Israel no deja de bombardear desde el pasado día 10, además de demoler decenas de edificios en el barrio periférico de Zeitún.

Cerca del puesto militar de Zikim, en el norte del enclave y donde a veces llegan camiones de la ONU con ayuda humanitaria, fallecieron este sábado seis gazatíes que esperaban ayuda.

El 90 % de la población gazatí ha sido desplazada en múltiples ocasiones desde octubre de 2023, al tiempo que Israel ha destrozado hospitales, colegios, viviendas y refugios, y hacinado a la población en el 14 % del territorio.

Palestinos desplazados se reúnen alrededor de un cráter, dejado tras un ataque israelí, en un campamento para desplazados internos en Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 21 de agosto de 2025. Foto: AFP / EYAD BABA

Fallecidos por hambruna

Al menos ocho personas han muerto en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, entre ellos dos bebés de meses, debido a la hambruna que asola la Franja tras meses de bloqueo israelí a la entrada de suministros, según fuentes médicas locales.

“Se registraron ocho nuevas muertes, entre ellas dos niños, en las últimas 24 horas debido a la hambruna y la desnutrición ”, detalló este sábado en un comunicado el Ministerio de Sanidad gazatí.

Mariam Dawwas, una niña palestina de nueve años desnutrida, se sienta en el suelo con su madre en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, el 2 de agosto de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA

Uno de los bebés muertos es la niña Ghadeer Brika, de cinco meses y que falleció ayer en el Hospital Naser de Jan Yunis (sur) tras sufrir “desnutrición severa”, confirmó a EFE el doctor Ahmed.

Si bien la menor sufría atrofia y parálisis cerebral desde su nacimiento, no ha sobrevivido a la escasez de alimento y de complementos nutricionales.

“Murió por falta de leche”, declaró el padre de la niña, Ashraf Brika, a la agencia palestina Wafa, tras explicar que intentó conseguir sin éxito fórmula infantil (que es altamente nutritiva) en la devastada Franja.

Según la familia de la niña, su madre, Sahar Salim Brika, de 31 años, también padece desnutrición y no podía alimentar a su hija.