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Resumen

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La madre del palestino Basir al-Bursh, de 28 años, sostiene el cuerpo de su hijo durante su funeral en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el 19 de septiembre de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
La madre del palestino Basir al-Bursh, de 28 años, sostiene el cuerpo de su hijo durante su funeral en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el 19 de septiembre de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

El Ejército israelí mató este sábado a tres gazatíes, entre ellos a una niña de 10 años y al hijo de un funcionario de Sanidad, en varios ataques contra la Franja de Gaza, donde se supone que existe un alto el fuego desde el 10 de octubre de 2025.

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