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Resumen

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Bomberos palestinos intentan extinguir un incendio en una casa destruida por un ataque aéreo israelí en Gaza, el 23 de julio de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Bomberos palestinos intentan extinguir un incendio en una casa destruida por un ataque aéreo israelí en Gaza, el 23 de julio de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Por Agencia EFE

El director de policía de la gobernación del norte de Gaza, el coronel Abdel Nasser Mohammad Al-Maqadma, murió este sábado en un ataque aéreo contra el barrio de Al Sheikh Radwan, noroeste de la ciudad de Gaza.

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