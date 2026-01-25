Israel mata a un palestino y hiere a otros diez en nuevo ataque contra ciudad de Gaza

El Ejército israelí mató este domingo a un gazatí y causó al menos otros diez heridos tras un nuevo ataque a la ciudad de Gaza, concretamente en el barrio de Al Tuffah, informaron a EFE fuentes del hospital Al Ahli.

El fallecido, según las mismas fuentes sanitarias, ha sido identificado como Mahmoud Qassem, del que no han trascendido más detalles.

Desde primera hora de este domingo, se han producido enfrentamientos en el barrio de Al Tuffah después de que varios vehículos militares israelíes protagonizaran una incursión cerca del cruce de Sinfour y en los alrededores de la mezquita de Ibn Al Qaqaa, según fuentes locales consultadas por EFE.

El barrio de Al Tuffah, ubicado al este de la capital gazatí, se encuentra cerca de la línea amarilla (la frontera imaginaria a la que las tropas israelíes se retiraron al comenzar el alto el fuego) pero al oeste de la misma, en una zona que no está por tanto bajo el control de Israel y, al no ser considerada militarizada, está habitada por civiles.

Además, en el centro de la ciudad de Gaza, un dron israelí impactó este domingo en la torre Shawa Al Husari, también fuera de la zona bajo su control militar, causando cinco heridos, informaron a EFE fuentes del Hospital Shifa.

La torre de unas 15 plantas, situada en la calle Al Wahida de la capital gazatí y que era la sede de distintos medios, ya se encontraba mayoritariamente destruida tras haber sido el objetivo de numerosos ataques de las fuerzas armadas israelíes.

Pese a que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor hace ya más de tres meses en Gaza y que recientemente Estados Unidos anunció el inicio de su segunda fase, los ataques del Ejército de Israel contra el enclave palestino no han cesado por completo.

Israel, por su parte, suele justificar estos ataques esgrimiendo haber identificado “sospechosos o terroristas” cerca de las posiciones de sus tropas.

