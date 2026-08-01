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Un enorme cráter tras un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el almacén de suministros médicos y productos farmacéuticos del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, el 1 de agosto de 2026. (Eyad Baba / AFP)
Un enorme cráter tras un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el almacén de suministros médicos y productos farmacéuticos del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, el 1 de agosto de 2026. (Eyad Baba / AFP)
/ EYAD BABA
Por Agencia EFE

Aviones de Israel bombardearon la madrugada de este sábado decenas de tiendas de campaña en un campamento en Deir el Balah y dos almacenes de medicamentos de un hospital, desoyendo el prerrequisito del acuerdo para el “desarme total” de Hamás de detener los ataques en Gaza.

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