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La mezquita Suhada Al Aqsa de la ciudad de Gaza (norte) celebró el funeral de uno de sus últimos altos cargos de largo recorrido en la Franja, Izz al Din Al Haddad, el 16 de mayo de 2026. (Ahmad Awad / EFE)
La mezquita Suhada Al Aqsa de la ciudad de Gaza (norte) celebró el funeral de uno de sus últimos altos cargos de largo recorrido en la Franja, Izz al Din Al Haddad, el 16 de mayo de 2026. (Ahmad Awad / EFE)
/ Ahmad Awad
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel confirmó este sábado la muerte del alto cargo del brazo armado de Hamás en Gaza Izz al Din Al Haddad en sus ataques contra la ciudad de Gaza el viernes por la noche, según un comunicado castrense.

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