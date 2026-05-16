El Ejército de Israel confirmó este sábado la muerte del alto cargo del brazo armado de Hamás en Gaza Izz al Din Al Haddad en sus ataques contra la ciudad de Gaza el viernes por la noche, según un comunicado castrense.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y la ASI (Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet) anuncian que ayer, viernes, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado”, recoge el texto.

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Israel le atribuye el liderazgo actual de la rama militar de Hamás, las Brigadas Al Qassam, tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en 2025.

“Haddad asumió el cargo tras la eliminación de Mohammed Sinwar, y durante el periodo reciente trabajó para reconstruir las habilidades de la rama militar de la orgainzación terrorista y planear numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y las tropas de las FDI”, continúa el comunicado.

Israel también le acusa de mantener rehenes en cautividad bajo su mando en la capital gazatí. En la noche del viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó de los ataques contra él a la familia de la exrehén Liri Albag (que salió de Gaza con vida), quien permaneció cautiva cuando Al Haddad lideraba a la milicia en la ciudad de Gaza.

Izz al Din Al Haddad era uno de los últimos altos rangos de largo recorrido en Hamás en la Franja de Gaza.

EFE pudo confirmar su muerte este sábado al asistir al funeral de Al Haddad en una mezquita de la capital, en el que también estaban los cadáveres de su mujer y su hija.

En total, siete personas murieron en el bombardeo israelí contra Al Haddad en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad. Son más de 850 desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza en octubre de 2025.

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