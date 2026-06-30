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Restos del campamento donde residen desplazados tras un bombardeo israelí en la noche del 29 de junio de 2026, en Jan Yunis. (EFE)
Restos del campamento donde residen desplazados tras un bombardeo israelí en la noche del 29 de junio de 2026, en Jan Yunis. (EFE)
Por Agencia EFE

Israel asesinó a una bebé de un año y a su madre en un bombardeo en la noche del lunes en Jan Yunis (sur de Gaza) en el que destruyó al menos un centenar de tiendas de campaña en las que residen desplazados, indicó este martes el servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil.

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