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Resumen

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Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/Ludovic Marin/Archivo
Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/Ludovic Marin/Archivo
Por Agencia EFE

Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una entrevista que la reunión del domingo que mantuvo con representantes del grupo terrorista palestino Hamás fue cordial y que éstos “dijeron lo correcto” con respecto a su intención de desarmarse, pero apuntó que ahora deben acompañarlo de acciones correspondientes.

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