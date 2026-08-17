Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una entrevista que la reunión del domingo que mantuvo con representantes del grupo terrorista palestino Hamás fue cordial y que éstos “dijeron lo correcto” con respecto a su intención de desarmarse, pero apuntó que ahora deben acompañarlo de acciones correspondientes.

“Dijeron lo correcto, pero obviamente es muy difícil confiar en una organización terrorista que ha cometido atrocidades tan terribles”, aseguró Kushner en una breve entrevista concedida a la cadena Fox en Jerusalén en la que fue cuestiona sobre si considera sincera la postura mostrada por el movimiento.

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“Tuvimos una reunión muy cordial y dijeron lo correcto, así que les daremos una oportunidad para que cumplan, pero tendrán que basarse en acciones y pasos concretos, y espero que así sea”, añadió.

Las palabras de Kushner llegan un día después de que mantuviera con un encuentro con una delegación de Hamás, mediadores egipcios y el director de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, en El Cairo.

También llega pocas horas después de que el propio Trump afirmara que Israel no debería atacar Gaza en este momento y que la organización palestina está “entregando sus armas”, la condición que exige el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para retirarse de la Franja, uno de los 15 puntos de la hoja de ruta del mandatario estadounidense.

A su vez, Hamás viene exigiendo la retirada israelí antes de proceder a la entrega de armas.

El propio Netanyahu se reunió este lunes con Kushner y con Nickolay Mladenov, en un encuentro centrado en cómo avanzar la implementación del plan de 15 puntos.

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