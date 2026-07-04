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Resumen

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Un niño palestino camina cerca de un campamento para desplazados en la playa de la ciudad de Gaza, el 3 de julio de 2026. (EYAD BABA / AFP)
Un niño palestino camina cerca de un campamento para desplazados en la playa de la ciudad de Gaza, el 3 de julio de 2026. (EYAD BABA / AFP)
/ EYAD BABA
Por Agencia AFP

Todo el mundo ha olvidado Gaza y su tragedia”, se queja el palestino Ahmed Jamali hablando del destino del territorio, relegado a un segundo plano por las negociaciones iranoestadounidenses para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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