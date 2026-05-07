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Resumen

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Mohammed Shehada, responsable de actividades de enfermería de MSF en el Hospital Al-Helou, en la Ciudad de Gaza, ​ examina a un recién nacido con bajo peso que se encuentra en una incubadora. (NOUR ALSAQQA /MSF).
Mohammed Shehada, responsable de actividades de enfermería de MSF en el Hospital Al-Helou, en la Ciudad de Gaza, ​ examina a un recién nacido con bajo peso que se encuentra en una incubadora. (NOUR ALSAQQA /MSF).
/ Nour Alsaqqa
Por Médicos Sin Fronteras

La crisis de desnutrición provocada por Israel en Gaza tuvo un impacto devastador en las mujeres embarazadas y lactantes, los recién nacidos y los lactantes menores de 6 meses durante los periodos de intensas hostilidades y asedio, como el que vivió Gaza a mediados de 2025, según sendos análisis de datos médicos publicados por Médicos Sin Fronteras (MSF).

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