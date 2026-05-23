Cinco policías palestinos murieron este sábado en un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza, indicaron un hospital y la propia policía del enclave, que opera bajo autoridad del grupo terrorista Hamás.

“Nos han llegado cinco mártires, todos ellos policías, y un determinado número de heridos -uno de ellos en estado crítico- tras un ataque aéreo israelí contra un puesto de policía en la zona de Al Tuam”, indicó el hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza.

La policía reportó que fueron disparados dos misiles contra la comisaría de esta localidad.

Una fuente militar israelí confirmó a AFP que el ejército había atacado en la zona a “terroristas de Hamás”.

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Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) murió y otros dos trabajadores resultaron heridos este lunes 6 de abril en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS. (EFE)

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