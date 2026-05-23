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Palestinos desplazados inspeccionan los daños tras un ataque israelí contra una vivienda en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 21 de mayo de 2026. (Eyad Baba / AFP)
Palestinos desplazados inspeccionan los daños tras un ataque israelí contra una vivienda en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 21 de mayo de 2026. (Eyad Baba / AFP)
/ EYAD BABA
Por Agencia EFE

Cinco policías palestinos murieron este sábado en un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza, indicaron un hospital y la propia policía del enclave, que opera bajo autoridad del grupo terrorista Hamás.

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