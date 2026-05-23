Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Cinco policías palestinos murieron este sábado en un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza, indicaron un hospital y la propia policía del enclave, que opera bajo autoridad del grupo terrorista Hamás.
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