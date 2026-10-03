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Resumen

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Palestinos inspeccionan los escombros de un apartamento residencial tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, el 3 de octubre de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Palestinos inspeccionan los escombros de un apartamento residencial tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, el 3 de octubre de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
/ MOHAMMED SABER
Por Agencia EFE

Cinco personas, entre ellas cuatro mujeres, murieron en la noche del viernes al sábado cuando Israel bombardeó un edificio residencial en la zona occidental de la ciudad de Gaza (norte), informó el servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil.

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