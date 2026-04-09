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Palestinos guardan luto junto a los cuerpos de las víctimas mortales de un ataque aéreo de Israel en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 7 de abril de 2026. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).
Palestinos guardan luto junto a los cuerpos de las víctimas mortales de un ataque aéreo de Israel en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 7 de abril de 2026. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).
/ HAITHAM IMAD
Por Agencia EFE

Una niña gazatí de 13 años, identificada como Ritaj Abdel Raouf Rihan, murió este jueves tras recibir un disparo del Ejército israelí cuando asistía a clase en una tienda de campaña en el norte de la Franja, informó el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza.

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