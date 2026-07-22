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Resumen

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El recién nombrado líder de Hamás, Jalil al-Haya, en la capital de Qatar, Doha, el 2 de agosto de 2024. (Mahmud Hams / AFP)
El recién nombrado líder de Hamás, Jalil al-Haya, en la capital de Qatar, Doha, el 2 de agosto de 2024. (Mahmud Hams / AFP)
Por Agencia EFE

El recién nombrado líder de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró en su primer discurso a la población palestina este miércoles que su “principal prioridad” es el cese total de las operaciones de Israel contra Gaza y la retirada de sus tropas, y tendió también la mano “a todas las facciones palestinas” para crear un proyecto nacional consensuado.

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