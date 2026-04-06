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Tiendas de campaña que dan cobijo a las personas desplazadas por la guerra en los alrededores del puerto de la ciudad de Gaza, el 26 de marzo de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
Tiendas de campaña que dan cobijo a las personas desplazadas por la guerra en los alrededores del puerto de la ciudad de Gaza, el 26 de marzo de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la suspensión de las evacuaciones de pacientes desde la Franja de Gaza después de que un trabajador fuera asesinado el lunes.

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