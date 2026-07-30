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Palestinos inspeccionan edificios destruidos tras ser blanco de ataques israelíes la noche anterior, luego de advertencias de evacuación en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de julio de 2026. (Eyad Baba / AFP)
Palestinos inspeccionan edificios destruidos tras ser blanco de ataques israelíes la noche anterior, luego de advertencias de evacuación en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de julio de 2026. (Eyad Baba / AFP)
/ EYAD BABA
Por Agencia AFP

Fuentes de alto nivel del movimientos terrorista Hamás aseguraron este viernes a la AFP que el acuerdo alcanzado con Israel para poner fin a la guerra incluye disposiciones relativas a su desarme y a la retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza.

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