Fuentes de alto nivel del movimientos terrorista Hamás aseguraron este viernes a la AFP que el acuerdo alcanzado con Israel para poner fin a la guerra incluye disposiciones relativas a su desarme y a la retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza.

El espinoso tema de la dejación de las armas del grupo proiraní ha sido uno de los principales escollos para el avance del plan de alto el fuego vigente en Gaza desde octubre.

MIRA AQUÍ: Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

A pesar de esa tregua, la violencia ha continuado en el asolado territorio palestino, con ataques dirigidos contra quienes el ejército israelí describe como milicianos de Hamás.

“Se ha llegado a un acuerdo respecto al tema de las armas (...). Además, se ha llegado a un acuerdo sobre una retirada gradual de (las fuerzas israelíes)” de la Franja, dijo un responsable de Hamás.

El funcionario agregó que el movimiento islamista espera ahora que los mediadores y el Consejo de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, garanticen que Israel cumpla lo pactado.

Ghazi Hamad, miembro del equipo de negociación de Hamás, advirtió que el desarme estará vinculado a la retirada de Israel, al despliegue del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) y a los trabajos de reconstrucción en el territorio.

“Israel no intervendrá en el tema del desarme. El Comité Nacional es el organismo que se encargará de esta tarea”, confirmó.

El NCAG “se encargará de gestionar y llevar a cabo el inventario y el almacenamiento de las armas”, dijo.

Ese Comité Nacional, un órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar durante el período de transición la vida cotidiana en Gaza y creado por el Consejo de Paz, aún no ha ingresado al enclave.

Hamad precisó que el acuerdo se alcanzó tras negociaciones “largas y difíciles” que comenzaron hace unos seis meses.

MÁS INFORMACIÓN: Israel aprueba un programa piloto para la entrada de la Junta de Paz a Gaza

“El acuerdo aborda el fin de la guerra, la entrada del Comité Nacional a la Franja de Gaza, la retirada israelí de Gaza, la reconstrucción y el despliegue de fuerzas internacionales”, especificó a la AFP.

A principios de este mes, Hamás anunció la disolución de su órgano que gobernó Gaza durante casi dos décadas, lo que allanó el camino para que el NCAG implemente un gobierno civil en el territorio de más de dos millones de personas.

Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han ampliado el área bajo su control en la Franja a más del 60%.

VIDEO RECOMENDADO

El pasado 9 de octubre de 2025, poco después del anuncio del actual alto el fuego, Israel bombardeó una vivienda multifamiliar en la ciudad de Gaza. Más de ocho meses después, y con la ayuda de maquinaria pesada alquilada por la Cruz Roja, los rescatistas pueden al fin buscar a quienes siguen allí sepultados. (EFE)

SOBRE EL AUTOR