Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un tanque del ejército israelí avanza a lo largo de la valla fronteriza entre Israel y la Franja de Gaza el 21 de octubre de 2025. (Jack GUEZ / AFP)
Un tanque del ejército israelí avanza a lo largo de la valla fronteriza entre Israel y la Franja de Gaza el 21 de octubre de 2025. (Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El Ejército israelí alegó, sin aportar pruebas, que el conductor gazatí de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al que mataron este lunes en Gazaaceleró” hacia las fuerzas armadas, y que estas dispararon al vehículo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.