Tropas israelíes apostadas en el sur de la Franja de Gaza mataron a tiros este miércoles a un niño gazatí de 11 años residente en uno de los campos de desplazados ubicados en la zona de Mawasi, cerca de la línea a partir de la cual está el Ejército israelí.

Según informaron a EFE fuentes del Hospital Naser, se trata de un niño llamado Obaida Osama Al Sheij Eid y murió por heridas de disparos del Ejército israelí.

El niño residía en un campamento de tiendas de campaña de desplazados en la zona conocida como Bir 19 de Mawasi, en Jan Yunis.

Funeral en el Hospital Naser de Jan Yunis (sur de Gaza) del niño Obaida Osama Al Sheij Eid de 11 años, que murió este miércoles por heridas de disparos del Ejército de Israel. (Foto: EFE).

Cerca de allí, discurre la enorme barrera de arena que Israel construye a lo ancho de la Franja en su parte sur, que divide el enclave palestino y consolida su control sobre la zona de Gaza que ocupa.

En el campamento Bir 19, los desplazados se han quejado en el pasado de recibir disparos de las tropas israelíes mientras se encuentran en sus tiendas, que han acabado con la vida de varios palestinos, incluidos niños.

A pesar del alto el fuego vigente desde hace once meses, Israel sigue matando prácticamente a diario a palestinos en ataques puntuales contra supuestos miembros de Hamás y en disparos a gazatíes que viven cerca de la conocida como ‘línea amarilla’, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.